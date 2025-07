Sicurezza a Cagliari, collaborazione Carabinieri e Gendarmeria francesce

Anche quest’anno, con l’inizio della stagione estiva, le strade di Cagliari e delle località costiere vedranno il ritorno delle pattuglie miste, composte da militari dell’Arma dei Carabinieri e da un membro della Gendarmeria nazionale francese. Questa iniziativa rientra negli accordi di cooperazione internazionale tra Italia e Francia.

L’obiettivo è rafforzare la sicurezza e la presenza delle forze dell’ordine nelle aree turistiche ad alta affluenza. Le pattuglie serviranno come punto di riferimento immediato per i cittadini italiani e, in particolare, per i numerosi turisti francesi che frequentano il sud della Sardegna. Saranno operative nel capoluogo e nelle zone balneari limitrofe, con un’attenzione speciale agli eventi pubblici e ai luoghi più frequentati durante l’estate.

La presenza del gendarme francese non solo faciliterà la comunicazione con i turisti connazionali, ma migliorerà anche il coordinamento delle informazioni tra le autorità italiane e francesi, specialmente in situazioni di emergenza o per necessità consolari.

Questa collaborazione si inserisce in un modello consolidato di polizia di prossimità internazionale, fondato sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione operativa, con l’intento di assistere i cittadini europei nei Paesi ospitanti. L’obiettivo finale è aumentare la percezione di sicurezza e garantire una vacanza tranquilla a chi sceglie la Sardegna come meta estiva.

La presenza di forze di polizia straniere a fianco dei Carabinieri italiani conferma il valore della cooperazione transnazionale come strumento efficace per prevenire i reati e promuovere un’identità europea basata su sicurezza, accoglienza e collaborazione.

