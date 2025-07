Caldo in Sardegna, Matteo Tidili fa chiarezza: “Il record di 48°C è lontano”

Anche la Sardegna nella morsa del caldo. Le temperature del weekend sono date in aumento e in alcune zone supereranno i 40°C. Qualcuno parla addirittura di picchi record, con previsioni che parlano addirittura di 46°C, se non addirittura un superamento del record di 48,2°C registrati nel 2023 in Ogliastra.

A fare chiarezza è però il meteorologo Matteo Tidili, che sui social invita alla prudenza riguardo ai picchi di caldo. “Sì, il caldo sarà molto intenso anche in Sardegna, e in alcune aree si potranno raggiungere valori massimi compresi tra 40°C e 43°C, oggi sui settori occidentali poi tra domani e lunedì su quelli centro meridionali” spiega l’esperto Rai.

“Tuttavia, come già anticipato nei giorni scorsi, la Sardegna si troverà ai margini del nucleo di aria rovente sahariana, diretto soprattutto verso la Sicilia e l’estremo Sud peninsulare, dove alla quota di 850 hPa (circa 1500 metri) si prevedono isoterme vicine ai 30°C: un valore davvero estremo. In particolare sulla Sicilia, anche a causa di effetti locali di compressione dell’aria (come il vento di caduta dai rilievi), non è escluso che martedì si tocchino punte di 45°C/46°C”.

E conclude: “Insomma, non sarà certo una passeggiata di salute nemmeno in Sardegna, ma i picchi estremi sono attesi altrove e il record, almeno per il momento, possiamo anche non scomodarlo”.

