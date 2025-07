Nuraminis-Serrenti, iniziati i lavori di completamento nella 131

La Statale 131 “Carlo Felice” sta entrando nelle fasi conclusive dei suoi lavori di ammodernamento tra Nuraminis e Serrenti. L’Anas ha avviato gli interventi finali per un progetto da 63 milioni di euro, volti a migliorare drasticamente gli standard di sicurezza di quest’arteria fondamentale per la Sardegna.

L’intervento si estende per circa 10 chilometri, con 3 km già completati a quattro corsie e aperti al traffico. Un aspetto cruciale del progetto è l’eliminazione degli incroci a raso: dopo quello di Villagreca, si procederà ora con la rimozione dell’incrocio di Samatzai (al km 28,500), con l’obiettivo di rendere il flusso veicolare più scorrevole e sicuro.

Per permettere questi lavori, il traffico diretto a Cagliari subirà alcune modifiche: all’altezza del km 32, i veicoli saranno deviati su una nuova carreggiata provvisoria (in modalità cantiere) tramite una strada complanare, per poi ricollegarsi alla SS131 al km 27, subito dopo il cavalcavia di Nuraminis.

In una buona notizia per la viabilità locale, la strada provinciale di Serramanna verrà riaperta, permettendo nuovamente l’accesso e l’uscita dalla 131 in direzione Cagliari. Rimane invece chiuso il cavalcavia di Nuraminis, che sarà oggetto di ulteriori lavori. Qui, per il varo delle travi e la realizzazione della soletta, sarà creato un bypass sulla carreggiata in direzione Sassari.

Tutte le aree interessate dalle deviazioni e dai tratti provvisori sono state equipaggiate con segnaletica ad alta visibilità per orientare gli automobilisti. La conclusione definitiva dell’intero ammodernamento è prevista per gennaio 2026.

