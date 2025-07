Sassari, carambola spaventosa: auto si ribalta e sfonda un cancello

Grande spavento a Sassari per un automobilista che è finito ribaltato contro il cancello di un'attività

Momenti di paura questa mattina, intorno alle 10, nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari. Un’auto si è ribaltata finendo la sua corsa contro il cancello di un’attività produttiva situata lungo la strada numero 9.

L’unico occupante del veicolo, fortunatamente, è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118, che ha provveduto a controllare lo stato di salute del conducente, rimasto cosciente e apparentemente illeso.

Una squadra dei Vigili del fuoco della Sede Centrale ha messo in sicurezza il mezzo e l’intera area dell’incidente, evitando ulteriori rischi per la circolazione o per le attività limitrofe.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Sassari, incaricati dei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

