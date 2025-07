Tutte le reti sono arrivate nel primo tempo e sotto il diluvio. Buone sensazioni per il tecnico Pisacane: "Sono sicuramente soddisfatto di questa prima settimana"

Cagliari, prima amichevole ok sotto il diluvio: 3-1 all’Ospitaletto

Buone sensazioni e istruzioni subito recepite: questo è stato quanto trasmesso dal Cagliari ieri pomeriggio nella prima amichevole della stagione.

I rossoblù si sono misurati con i neopromossi in Serie C dell’Ospitaletto e hanno avuto la meglio per 3-1.

Tutti i gol sono arrivati nel primo tempo: ad aprire le marcature è stato Luvumbo, poi dopo neanche un minuto una disattenzione difensiva ha portato al gol del temporaneo pareggio di Gobbi.

Nonostante il diluvio scoppiato durante il primo tempo, gli uomini di Pisacane hanno comunque avuto modo di trovare prima la rete del 2-1 con Deiola e poi quella del 3-1 con Piccoli. Nella ripresa invece è tornato il bel tempo, ma sono mancati i gol

“Sono sicuramente soddisfatto di questa prima settimana: la squadra sta cercando di mettere in pratica ciò che le viene richiesto, tutto è sotto controllo. Mi ha stupito in positivo: ho trovato un gruppo curioso, voglioso di lavorare, e non posso che esserne felice” ha affermato il tecnico rossoblù ai microfoni di Sky Sport

Prime sensazioni di campo anche per il nuovo acquisto Gennaro Borrelli, entrato nella ripresa, che ai microfoni di Sky ha parlato così: “Sono contento stiamo lavorando tanto, oggi è stato un bel test. Andiamo avanti con grande ottimismo”.

