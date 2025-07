Sardegna, lunedì di fuoco: attesi oltre 40 gradi sulla parte sud-orientale

Allerta per temperature massime molto elevate: il caldo africano avvolge l’isola e i termometri saliranno oltre i 40°C

Un’ondata di calore estrema colpirà la Sardegna nella giornata di lunedì 21 luglio 2025, con temperature che potranno superare i 40°C soprattutto nelle aree orientali e meridionali dell’isola. L’allerta per temperature massime molto elevate è stata diramata dalla Protezione Civile, che raccomanda massima prudenza nelle ore centrali della giornata.

Il fenomeno è causato da un intenso campo di alta pressione di origine africana che, in quota, si estende dal Nord Africa fino all’Europa centrale. Questa massa d’aria rovente viene spinta verso l’Italia dal movimento di due strutture cicloniche posizionate rispettivamente sull’Oceano Atlantico, nei pressi del Canale della Manica, e sull’Europa orientale.

La particolare configurazione barica sta favorendo un marcato afflusso di aria calda sul Mar Tirreno e sul Canale di Sardegna. L’ulteriore spostamento verso est del ciclone atlantico nelle prossime ore intensificherà ulteriormente il flusso di aria subtropicale verso l’Italia meridionale.

Secondo le previsioni, i valori termici potrebbero raggiungere picchi superiori ai 40°C, con condizioni di forte disagio fisico per la popolazione, in particolare per anziani, bambini e soggetti fragili.

