Valentina Greco dimessa dall’ospedale: è attesa a Cagliari con il fratello

La famiglia spera ora di poter far rientrare Valentina, insieme al fratello volato a Tunisi, in Sardegna con il primo volo disponibile

Si conclude con un sospiro di sollievo la vicenda di Valentina Greco, la 42enne di Cagliari scomparsa per dieci giorni in Tunisia. La donna è stata ritrovata nella sua abitazione a Sidi Bou Said dalla gendarmeria e, dopo un periodo di accertamenti in ospedale a Tunisi, è ora in fase di dimissioni.

Il fratello Alessio, giunto ieri nel Paese nordafricano per cercarla, ha provveduto a saldare le spese mediche. La famiglia spera ora di poter far rientrare Valentina in Italia con il primo volo disponibile. Le autorità tunisine hanno già avuto modo di sentire la donna e le hanno restituito il cellulare e il computer, che inizialmente risultavano dispersi.

A fornire gli aggiornamenti all’Ansa è l’avvocato Gianfranco Piscitelli, referente dell’associazione Penelope, il quale è stato in contatto costante con la famiglia Greco durante questi giorni di apprensione.

