26 Oss precari assunti a tempo indeterminato: “Vittoria per tutti i lavoratori”

Da mesi 26 operatori socio sanitari chiedevano la stabilizzazione. Dopo essere stati chiamati in causa durante il periodo del Covid ne erano infatti stati esclusi.

Da qui erano nate tante proteste in questi mesi con i precari che si erano anche accampati sotto il Consiglio regionale. A turno avevano poi svolto anche lo sciopero della fame:

“Abbiamo dovuto manifestare – spiega Gianfranco Angioni, portavoce del comitato – fino a fare lo sciopero della fame per far valere i nostri diritti. Finalmente si garantisce il futuro di questi professionisti e la dignità di tutti i lavoratori del settore sanitario”.

Grande soddisfazione dunque: “Oggi celebriamo – si legge in una nota – non solo l’assunzione di questi professionisti, ma una vittoria per tutti i lavoratori che, come i 26 Oss, hanno lottato per il riconoscimento dei propri diritti”.

Intanto la Asl 8 di Cagliari ha reso noto dove saranno impiegati gli operatori. In 5 saranno al Santissima Trinità, 9 al Microcitemico, 3 al Marino, 1 a San Giuseppe Calasanzio di Isili, 8 al San Marcellino di Muravera e infine 1 presso la Casa Circondariale di Uta.

