Cagliari, stop a parco fotovoltaico a Sant’Elia: Ministero Difesa esclude l’area

Non sarà realizzato il parco fotovoltaico sopra il colle Sant’Elia a Cagliari. Questa mattina il ministro della Difesa Crosetto ha inviato una comunicazione al presidente del Consiglio Regionale Piero Comandini in cui lo si informa dell’esclusione del sito dal bando nazionale.

All’interno del bando infatti sono stati identificati diverse aree militari utilizzabili per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tra i territori indicati vi erano anche questi 37 ettari del Colle di Sant’Elia che però, sulla base di un accordo tra Stato e Regione firmato nel 2008, sarebbero dovuti essere di proprietà della Regione.

Tutto è dunque andato a buon fine e tutte le parti politiche sarde hanno espresso la loro soddisfazione: “E’ un risultato molto importante” ha affermato Comandini.

“Eravamo certi – ha affermato il leader dell’opposizione Paolo Truzzu – ancor più dopo le parole rassicuranti del ministro Crosetto, che quelle aree sarebbero state escluse dal bando nazionale per l’individuazione di aree militari da mettere a disposizione dei siti per la produzione di energia rinnovabile, anche perché già vincolate. Ce ne rallegriamo e confermiamo il nostro impegno per la salvaguardia delle aree di pregio dell’intera Isola”.

