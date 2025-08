Sardegna, dramma morti sul lavoro: 7 nel primo semestre 2025

Sono state 7 le morti sul lavoro avvenute in Sardegna nei primi sei mesi di questo 2025. Il dato è stato raccolto da Vega Engineering, attraverso il suo Osservatorio sicurezza sul lavoro.

Il bilancio è stato elaborato su base nazionale ed è drammatico. Si contano infatti 502 morti sul lavoro nel territorio italiano in questi sei mesi, il 7% in più rispetto allo scorso anno.

Come detto, in Sardegna sono state 7 le morti fino a questo momento, un numero che colloca la regione in una fascia gialla per l’incidenza degli avvenimenti, rapportata al numero di lavoratori.

