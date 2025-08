Villasimius sconvolta per la morte di Luca Rivera: “Ricorderemo il tuo grande cuore”

E’ un dolore profondo quello che stanno affrontando la comunità di Villasimius e non solo per la tragica scomparsa di Luca Rivera.

Agente immobiliare originario del Piemonte, si era trasferito da tempo nel Sarrabus dove tra l’altro prendeva parte attiva a diverse associazioni di volontariato.

La sua tragica morte per via di un incidente stradale ha sconvolto tanti colleghi e amici che hanno voluto ricordarlo anche sui social: “Con profondo cordoglio apprendiamo la notizia della scomparsa di Luca Rivera, persona stimata e benvoluta da tutta la comunità di Villasimius. La sua disponibilità, il grande cuore e la costante attenzione verso gli altri resteranno per sempre impressi nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. La sua perdita lascia un vuoto difficile da colmare” scrive Vivi Villasimius.

Struggente la testimonianza che invece un collega di lavoro ha affidato sempre ai social: “Sei stato per me sempre una persona importante, un collega, un tassello fondamentale della famiglia del mio migliore amico, anzi lo sei stato per noi, tutti a casa ti volevano bene, abbiamo passato tanti momenti assieme, io ancora non credo a ciò che vedo, vi incontrerete di nuovo tu e Gabriele Viel, immagino i vostri sorrisi. Addio Luca Rivera, mi mancherai Gigante Buono, non avrei mai pensato potesse succedere qualcosa di così crudele…”

