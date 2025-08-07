Dopo quasi due anni il corpo di Giancarlo Contu è stato ritrovato a Lanusei: il 63enne era scomparso dal dicembre 2023

Lanusei, cadavere nel campanile: è Giancarlo Contu, sparito nel 2023

Ritrovato il corpo senza vita di Giancarlo Contu, il 63enne scomparso il 23 dicembre 2023 a Lanusei. Il corpo dell’uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto nel campanile del Tempio Don Bosco, a pochi passi dalla sua abitazione.

A notarlo è stato un tecnico incaricato della manutenzione delle campane automatiche. Da anni nessuno accedeva a quella zona, ormai in disuso dopo l’addio dei Salesiani.

Contu, molto conosciuto in paese per la sua attività sportiva, era stato cercato a lungo dopo la scomparsa: 74 giorni di ricerche serrate che avevano coinvolto le forze dell’ordine, i volontari e l’intera comunità.

Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per effettuare i rilievi e accertare le cause del decesso, che al momento sembrano essere compatibili con un incidente e una morte naturale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it