Tenta di rientrare in carcere con la droga, detenuto di Uta sorpreso dalla Polizia

Approfittava dei permessi premio per uscire temporaneamente dal carcere e rifornirsi di droga da introdurre all’interno dell’istituto penitenziario di Uta. È finito nuovamente in arresto un detenuto di 44 anni, già condannato per reati legati allo spaccio, dopo che la Polizia Penitenziaria e gli agenti della Squadra Mobile lo hanno trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

L’uomo, durante una recente uscita autorizzata, era stato tenuto sotto stretta osservazione dagli investigatori, che sospettavano i suoi movimenti e avevano già individuato contatti sospetti nell’ambiente dello spaccio a Cagliari. Al suo rientro nel carcere, è stato sottoposto a un controllo approfondito: gli esami hanno rivelato la presenza di 18 ovuli nello stomaco, contenenti circa 100 grammi di hashish e 200 grammi di cocaina.

Il carico illecito è stato sequestrato e per il 44enne sono scattate immediatamente nuove manette.

