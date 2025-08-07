Allarme a Cagliari, Livia Carboni scomparsa da giorni: ricerche senza sosta

Lo scorso 1 agosto la donna era partita da Monserrato per andare alla Asl di via Romagna a Cagliari, poi non ha mai fatto rientro a casa

Allarme a Cagliari e Monserrato per la scomparsa di Livia Carboni. La donna di 53 anni lo scorso 1 agosto si doveva recare alla Asl di via Romagna, ma poi non è mai tornata a casa.

A diffondere l’appello è stata l’Associazione Penelope Sardegna. L’ultima volta che la donna è stata vista risale proprio all’1 agosto intorno alle 8 del mattino, quando era uscita di casa.

La donna avrebbe con sé i documenti, ma non cellulare e denaro. Alta circa 1,68m con capelli e occhi castani. La ricerca si sta concentrando sulla zona della Marina, Piazza Yenne, Piazza Matteotti, da lei spesso frequentate: “Trovandosi senza soldi potrebbe chiedere soldi ai passanti – scrive l’associazione nell’appello – Ha problemi di deambulazione a causa di una Polineuropatia”.

