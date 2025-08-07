Risorse idriche Sardegna, ok a piano Egas 2026-2055: investimento da 5 miliardi

Quest’oggi l’Egas, l’ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, ha approvato il piano 2026-2055 con cui è stata programmata la gestione del Servizio Idrico Integrato nella Regione.

In totale, sarà un investimento di circa 5 miliardi di euro e l’obiettivo è quello di garantire ai cittadini e alle imprese servizi sicuri ed efficienti.

Annualmente verranno stanziati circa 160 milioni di euro all’anno che saranno impiegati per la cura e manutenzione di acquedotti, condotte, potabilizzatori e serbai, oltre a opere idrauliche di vario tipo e dighe.

