Buddusò, soccorritore del 118 ucciso a colpi di pistola: chi era la vittima

Marco Pusceddu, 51 anni, era in servizio a Buddusò soltanto da poco: qualcuno però gli ha teso un agguato

Un agguato in piena regola ha spezzato la vita di Marco Pusceddu, 51 anni, soccorritore del 118 originario di Portoscuso e residente a Cagliari. L’uomo è stato ucciso nella serata di ieri da alcuni colpi di pistola esplosi da un individuo che si è introdotto nella sede dell’associazione di volontariato Intervol, dove Pusceddu prestava servizio, chiedendo espressamente di lui.

Secondo la prima ricostruzione, il killer avrebbe atteso che la vittima si affacciasse per poi aprire il fuoco con un’arma di piccolo calibro. Subito dopo, si sarebbe dato alla fuga. Due colleghi presenti hanno tentato disperatamente di rianimarlo in attesa dell’arrivo dei soccorsi, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

Pusceddu, impegnato da anni con passione e dedizione nel servizio di emergenza sanitaria, prestava servizio a Buddusò solo da un mese. Nell’ambiente del volontariato era molto conosciuto per la sua professionalità e nessuno si capacita dell’aggressione subita.

All’interno della sede erano installate telecamere di videosorveglianza, ora acquisite dai Carabinieri per le indagini, che puntano a identificare il responsabile di quello che appare come un omicidio mirato. L’ipotesi di reato è omicidio volontario.

