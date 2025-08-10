Escursionisti dispersi a Sadali, salvati nella notte: tra loro una bambina

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di 4 escursionisti, tra cui una bambina, che nella tarda serata di ieri hanno perso l’orientamento durante un’escursione nei territori impervi di Sadali. L’allarme è scattato poco prima del buio, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Nuoro ha ricevuto la richiesta di soccorso.

Grazie alla geolocalizzazione, gli operatori hanno individuato rapidamente la posizione del gruppo e inviato sul posto due squadre, una proveniente dal distaccamento di Mandas e l’altra da Sorgono. Durante l’attesa, i dispersi sono rimasti in costante contatto con la centrale operativa, che ha monitorato le loro condizioni e li ha rassicurati fino all’arrivo dei soccorsi.

Intorno alle 22.15, i Vigili del fuoco hanno raggiunto gli escursionisti, fornendo acqua, cibo e assistenza. Il gruppo è stato poi accompagnato lungo il percorso più breve fino ai propri mezzi. La scena più tenera l’ha regalata la bambina, che per ben 11 chilometri ha camminato mano nella mano con i soccorritori, trasformando la paura in una storia da raccontare come una piccola avventura.

