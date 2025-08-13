Santa Teresa, individuati i writers che hanno imbrattato le rocce: sono 2 turisti

Santa Teresa, individuati i writers che hanno imbrattato le rocce: sono 2...

Sono stati rintracciati i due writers che avevano danneggiato le rocce della spiaggia di Rena Bianca a Santa Teresa di Gallura.

Si tratta di due turisti austriaci che erano tornati sul luogo per finire l’opera. Proprio in quel frangente sono stati individuati e bloccati dalla Guardia Ambientale che ha allertato i Carabinieri.

I due ora potrebbero dover pagare un conto salatissimo: “Speriamo che le ultime modifiche al decreto sicurezza e la legge sugli eco-vandali dia una importante risposta a chi non rispetta i nostri beni” ha commentato il deputato della Lega Dario Giagoni, che aveva denunciato l’imbrattamento.

