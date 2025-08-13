Estate più sicura a Cagliari: operativa pattuglia italo-spagnola

Con l’avvio dell’estate, è divenuta operativa a Cagliari una pattuglia mista composta da militari dei Carabinieri e da un appartenente alla Guardia Civil spagnola.
Si tratta di un’operazione figlia degli accordi di cooperazione internazionale previsti dagli accordi bilaterali tra Italia e Spagna.
L’iniziativa mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nei principali centri ad alta affluenza, offrendo un punto di riferimento immediato e riconoscibile sia per i cittadini italiani che per i numerosi visitatori spagnoli presenti nel sud Sardegna.
Le pattuglie miste opereranno nel capoluogo e nelle località costiere limitrofe, con particolare attenzione alle zone balneari, agli eventi pubblici e ai luoghi maggiormente frequentati durante il periodo estivo.
Il contributo del militare della Guardia Civil consentirà non solo di facilitare la comunicazione con i turisti spagnoli, ma anche di migliorare il coordinamento informativo tra autorità italiane e spagnole, soprattutto in situazioni di emergenza o necessità consolare.
