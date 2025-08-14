Incendio di Seulo, il Comune fa la conta dei danni: vigneti e allevamenti in fumo

Le fiamme sono arrivate anche vicino ad alcune case situate nella periferia del paese. A fare la conta dei danni è stata anche l'assessora regionale Laconi

Sono stati devastanti gli effetti dell’incendio divampato ieri a Seulo. Le fiamme infatti sono arrivate fino alle case, nella periferia del centro abitato e hanno causato ingenti danni a diverse parti del territorio.

In particolare, sono state colpite aziende e vigneti, come riportato anche da un comunicato della Regione: “Le fiamme hanno lambito la periferia del centro urbano, minacciando le case e colpendo aziende e vigneti. Si registrano perdite di capi di bestiame”.

Sul tema è intervenuta anche l’assessora all’ambiente Rosanna Laconi:”Per un puro caso ho assistito da vicino alla disperazione della comunità di Seulo, minacciata da un incendio che ha messo a rischio le abitazioni e colpito duramente il territorio – ha affermato l’assessora – Alcuni cittadini hanno perso allevamenti e vigne, frutto di anni di lavoro: chi appicca il fuoco compie un atto ignobile e irresponsabile”.

Sul posto sono intervenuti 3 elicotteri leggeri, 1 elicottero Super Puma e anche 3 canadair e ci sono volute tre ore per circoscrivere il rogo.

