Paura sul Monte Spada, scoppia temporale e due escursionisti si perdono

Due escursionisti tedeschi si sono avventurati nel sentiero che porta a Monte Spada, a Fonni, ma sono rimasti bloccati a causa di un temporale scoppiato improvvisamente.

Per questo motivo, stanno intervenendo i soccorsi per cercare di trarli in salvo. A causa della perturbazione, infatti, si è ridotta la visibilità in modo significativo, fattore che ha messo i due giovani in difficoltà.

Fortunatamente, i due sono stati individuati e raggiunti risultano infreddoliti e bagnati ma in buone condizioni fisiche.

