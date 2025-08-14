Dorgali, la sua barca ha un problema: diportista si rifugia su uno scoglio

Una persona è stata recuperata questo pomeriggio nelle acque di Cala Santoru, a Dorgali, dopo che la sua imbarcazione aveva cominciato ad avere diverse problematiche.
Il diportista ha trovato rifugio su uno scoglio affiorante, ma per lui non è stato possibile tornare nel porto di partenza. Per questo motivo ha lanciato l’allarme.
Sul posto è intervenuta una squadra nautica del Comando provinciale di Nuoro che ha provveduto al recupero della persona, riportandola a riva, a Cala Gonone.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it