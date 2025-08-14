Dorgali, la sua barca ha un problema: diportista si rifugia su uno scoglio

Pomeriggio complicato per un uomo che si era rifugiato su uno scoglio affiorante. Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco

Dorgali, la sua barca ha un problema: diportista si rifugia su uno...

Una persona è stata recuperata questo pomeriggio nelle acque di Cala Santoru, a Dorgali, dopo che la sua imbarcazione aveva cominciato ad avere diverse problematiche.

Il diportista ha trovato rifugio su uno scoglio affiorante, ma per lui non è stato possibile tornare nel porto di partenza. Per questo motivo ha lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuta una squadra nautica del Comando provinciale di Nuoro che ha provveduto al recupero della persona, riportandola a riva, a Cala Gonone.

