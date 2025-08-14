Sardegna, vigilia di Ferragosto con 7 incendi: paura ad Orgosolo

Sono stati 7 gli incendi scoppiati quest’oggi sul territorio regionale della Sardegna e per uno di questi è stato necessario l’intervento di un elicottero della flotta regionale.

Si tratta del rogo boschivo divampato ad Orgosolo, in località Ponte Nurudai, che ha riguardato un ettaro di terreno agricolo coltivato a oliveto.

Sul posto, oltre alle forze di terra, una squadra dell’Agenzia Forestas e una dei Vigili del Fuoco di Nuoro, è intervenuto anche un elicottero proveniente dalla base Cfva di Farcana.

