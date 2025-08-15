In Evidenza Tragedia a Castelsardo, incidente mortale sulla Sp 15: ecco chi era la...

Tragedia a Castelsardo, incidente mortale sulla Sp 15: ecco chi era la vittima

Fatale uno scontro tra la moto dell'uomo e un'auto che viaggiava in direzione opposta. Tutti i soccorsi si sono purtroppo rivelati vani

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Studio Dentistico Castelsardo

Una vigilia di Ferragosto macchiata tragicamente di sangue sulle strade sarde. Ieri pomeriggio, intorno alle 17, un uomo di 70 anni alla guida della sua moto si è scontrato contro un’auto che veniva dalla direzione opposta, lungo la strada provinciale 15 Castelsardo-Tergu.

Si tratta di Maurizio Molfino, medico dentista originario della Lombardia ma che ormai da anni viveva a Lu Bagnu. Secondo quanto riferito, l’uomo è morto sul colpo dopo lo schianto.

Vano dunque l’intervento dei soccorsi che hanno provato a rianimarlo. Secondo quanto riferito, con la dinamica che è ancora in fase di accertamento, l’uomo avrebbe tentato un sorpasso azzardato che gli è costato la vita.

