Tragedia a Castelsardo, incidente mortale sulla Sp 15: ecco chi era la vittima

Una vigilia di Ferragosto macchiata tragicamente di sangue sulle strade sarde. Ieri pomeriggio, intorno alle 17, un uomo di 70 anni alla guida della sua moto si è scontrato contro un’auto che veniva dalla direzione opposta, lungo la strada provinciale 15 Castelsardo-Tergu.
Si tratta di Maurizio Molfino, medico dentista originario della Lombardia ma che ormai da anni viveva a Lu Bagnu. Secondo quanto riferito, l’uomo è morto sul colpo dopo lo schianto.
Vano dunque l’intervento dei soccorsi che hanno provato a rianimarlo. Secondo quanto riferito, con la dinamica che è ancora in fase di accertamento, l’uomo avrebbe tentato un sorpasso azzardato che gli è costato la vita.
