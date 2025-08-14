Solanas, presunto inquinamento del mare | La Sindaca rassicura: “Qualità eccellente”

Dopo la notizia della presenza di chiazze e schiume nella spiaggia di Su Portu, il Comune ha effettuato un sopralluogo

Nella giornata di ieri si era diffusa una notizia relativa ad un presunto inquinamento dell’acqua del mare di Solanas. Per questo motivo oggi la Sindaca di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu, ha voluto vederci chiaro e ha disposto gli accertamenti necessari per capire la situazione.

In base a quanto emerso, fortunatamente l’acqua è risultata limpida e di ottima qualità: “In data odierna, insieme ai tecnici dell’Arpas – ha spiegato la sindaca – è stato effettuato un sopralluogo presso la spiaggia di ‘Su Portu’. Dalle verifiche è emerso che “non erano evidenti tracce di chiazze o schiume, l’acqua risultava limpida e priva di sospensioni”.

“Desidero rassicurare cittadini e visitatori – afferma ancora – il sopralluogo ha confermato l’eccellente qualità del mare di Solanas, patrimonio prezioso della nostra comunità.

