Muravera, grande spavento: bimba di 4 anni rischia di annegare in piscina

Provvidenziale l’intervento dell’addetto alla sicurezza: la piccola è stata rianimata e trasferita in elisoccorso al Brotzu

Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, venerdì 15 agosto, nella piscina di una struttura ricettiva sul litorale di Muravera. Una bambina di 4 anni, figlia di turisti in vacanza nella costa sud orientale, è riuscita a eludere la sorveglianza dei genitori e a entrare in acqua. Non sapendo nuotare, si è trovata subito in difficoltà rischiando di annegare.

Decisivo l’intervento del bagnino, che si è tuffato e ha portato la piccola a bordo vasca iniziando immediatamente le manovre di rianimazione, mantenute fino all’arrivo del personale del 118. Le operazioni sono andate a buon fine e la bambina ha ripreso conoscenza, anche se ha avuto bisogno dell’ossigeno.

Per precauzione, è stata trasferita in elisoccorso dell’Areus al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove i medici ne stanno monitorando le condizioni.

