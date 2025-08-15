Ferragosto nel Sud Sardegna: il 70% dei ristoranti aperti, menù fissi tra 40 e 80 euro

Ferragosto resta la festa simbolo dell’estate nel Sud Sardegna, occasione di convivialità per residenti e turisti. Secondo le stime di Fipe-Confcommercio Sud Sardegna, il 70% dei ristoranti della provincia e del capoluogo rimarrà aperto, con un’offerta in gran parte a menù fisso – circa il 60% – e prezzi compresi tra i 40 e gli 80 euro a persona. Non mancheranno le proposte alla carta.

Sulle tavole, i piatti identitari della tradizione gastronomica: maialetto arrosto nei menù di terra, crostacei e pescato fresco per quelli di mare, accompagnati da vini locali come Vermentino, Cannonau e Monica. “Si lavora soprattutto con menù fissi, ma lasciando sempre la possibilità di scegliere – spiega Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio Sud Sardegna – Offriamo il meglio della nostra cucina per clienti sardi e turisti. Dopo un avvio di stagione incerto, ci auguriamo che questa settimana aiuti a migliorare il bilancio estivo”.

Il trend si inserisce in un quadro nazionale che vede, secondo il Centro Studi Fipe-Confcommercio, oltre 5 milioni di italiani a pranzo in uno dei 91mila ristoranti aperti per Ferragosto, con una spesa complessiva stimata di 314 milioni di euro. Ad agosto, i consumi fuori casa raggiungeranno i 9,3 miliardi, di cui 5,4 miliardi nei ristoranti e 1,8 miliardi nei bar.

“Per il Sud Sardegna – conclude Frongia – Ferragosto è una festa, ma anche un’occasione per dare ossigeno a una stagione estiva fatta di luci e ombre”.

