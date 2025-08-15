Cagliari, primo compleanno rossoblù per Kiliçsoy: l’attaccante compie 20 anni

Il nuovo attaccante del Cagliari compie oggi 20 anni e sabato 16 agosto potrebbe fare il suo debutto in partita ufficiale con la maglia rossoblù

Primo compleanno in Sardegna per Semih Kiliçsoy. Il nuovo attaccante del Cagliari, arrivato quest’estate dal Beşiktaş, spegne oggi 20 candeline.

Nazionale turco, convocato da Vincenzo Montella anche per gli Europei 2024, è arrivato nell’Isola con la curiosità di tifosi e addetti ai lavori, complice anche la coetaneità e l’amicizia con l’asso juventino Kenan Yıldız.

Tante le aspettative su di lui in Turchia, tanto che il tecnico rossoblù Fabio Pisacane proprio ieri in conferenza stampa ha spiegato di volergli “togliere il peso dalle spalle”.

Kiliçsoy è un attaccante completo, capace di muoversi in tutti i ruoli del reparto offensivo: punta centrale, seconda punta o esterno. Rapido, tecnico e dotato di buon dribbling, può essere un vero jolly là davanti.

Pisacane, però, invita alla calma: “Bisognerà aspettare. Ci vorrà del tempo per vederlo al 100%” ha spiegato in prossimità della sfida di Coppa Italia contro la Virtus Entella, gara in programma domani sera e che potrebbe vedere il debutto ufficiale di Kiliçsoy.

Intanto quest’oggi, 15 agosto, Semih festeggia i suoi 20 anni, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in maglia rossoblù.

