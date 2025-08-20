Cagliari, squalifica per il presidente Giulini a seguito della gara contro l’Entella

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è stato squalificato dal giudice sportivo fino al prossimo 27 agosto. La decisione, resa nota oggi dalla Lega calcio, è arrivata in seguito a un episodio avvenuto dopo la partita di Coppa Italia contro l’Entella.
Secondo quanto riportato nella sentenza, Giulini avrebbe rivolto “reiterate espressioni irriguardose” all’arbitro nel tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della gara vinta ai rigori dal Cagliari il 16 agosto all’Unipol Domus.
