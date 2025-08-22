Dermatite bovina, ad agosto frenata dei contagi in Sardegna

I pascoli sardi respirano: nel mese di agosto è stata registrata una frenata nei contagi della dermatite bovina. Secondo quanto riferito, infatti, si sono verificati solo due nuovi focolai dal 14 agosto ad oggi.

Dati più bassi rispetto a luglio che fanno trasparire il fatto che la malattia sia stata messa sotto controllo. In totale, sono stati 42 i focolai emersi fino a questo momento e di questi 11 sono stati estinti.

Sul tema è intervenuto l’assessore dell’Agricoltura Gianfranco Satta: “Il nuorese rimane ancora l’area più colpita. Ma registriamo le estinzioni dei focolai a Sassari e in Gallura: un risultato importante che testimonia l’impegno di allevatori, veterinari e istituzioni per la tutela del patrimonio zootecnico e la prevenzione della diffusione della malattia”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it