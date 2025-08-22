L’addio commosso dell’Amatori Capoterra per Matteo Lai: “Non ti dimenticheremo”

"Il tuo coraggio in prima linea quando tutti noi abbiamo avuto bisogno di te ci ha ispirato" ha scritto il club sui social ricordando il ragazzo che militava nella squadra

La Sardegna è in lutto per la scomparsa del giovanissimo Matteo Lai, 18enne rimasto coinvolto in un incidente stradale a Ferragosto il cui cuore oggi ha smesso di battere. Si è voluta unire al cordoglio per il ragazzo anche l’Amatori Capoterra, squadra di rugby in cui il 18enne aveva militato.

“Sei arrivato a Capoterra in silenzio, con quella sana timidezza che appartiene a chi percorre i primi passi in mezzo ai “grandi” – ha scritto sui social il club – É stato un piacere poter apprezzare la tua dedizione e la motivazione di chi sa dove vuole arrivare”.

“Il tuo coraggio in prima linea quando tutti noi abbiamo avuto bisogno di te ci ha ispirato. Ci siamo sentiti gratificati quando abbiamo capito che stavi bene con noi e ti scappava anche qualche sorriso. Purtroppo sei passato troppo veloce nelle nostre vite ma non potremo mai dimenticarci di te. Ciao Matteo“.

