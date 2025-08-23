Cagliari-Fiorentina, Pisacane: “Gara difficile ma debutto emozionante”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani alla Unipol Domus contro la Fiorentina che darà inizio al nuovo campionato di Serie A 2025/2026.

Sul debutto in panchina: “Sempre un emozione, mi auguro che tutte le partite me ne diano e mi portino gioia. Normale che il debutto è una cosa nuova, l’emozione di questi giorni ha preso il sopravvento. Se non ci fossero queste emozioni sarebbe brutto per quanto il calcio ci impegna e prende energie. Spero che le emozioni mi accompagnino sempre”.

Sulle cessioni di Zortea e Piccoli: “L’uscita di Piccoli non fa piacere, volevamo tenerlo, è un giocatore importante ma sono queste le dinamiche del mercato: sapevamo che potevamo perderlo. Ho chiesto tre giocatori e la società si sta muovendo in questa direzione”.

Su Gaetano: “Ha messo minuti nelle gambe, domani sarà una risorsa per la partita: sarà una questione di scelta tecnica. Può darci tanto nel legare tra i reparti, anche facendo la mezzala che poi diventa trequartista; può fare la sottopunta o la punta data la qualità che ha”.

Sulla gara contro la Fiorentina: “L’abbiamo studiata, è una squadra feroce nelle transizioni. Dobbiamo metterli nelle condizioni di non lasciarli spazi larghi, ci vuole attirare per poi lasciare i nostri difensori nell’uno contro uno. Servirà una partita attenta per creare problemi alla Fiorentina”.

Su Kilicsoy ed Esposito: “Semih ha avuto una settimana in più per conoscere i compagni e sono felicissimo di come si è inserito. Domani potrebbe partire dal primo minuto, è un dubbio che mi porterò fino all’ultimo. Ho, in linea di massima, l’idea su come giocare, potrei mettere anche Esposito o Borrelli nel ruolo di prima punta”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it