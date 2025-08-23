Notizie Cagliari Shock a Cagliari, trovato un cadavere nel mare di Capo Sant’Elia

L'uomo, che quotidianamente si immergeva in quelle acque, era noto ai frequentatori del posto che hanno lanciato l'allarme

Di
Redazione Cagliaripad
-

Un uomo di 83 anni, Vittorio Pilloni, è stato trovato morto questa mattina al largo di Capo Sant’Elia, a Cagliari. L’uomo, che quotidianamente si immergeva in quelle acque, era noto ai frequentatori del posto.

Sono state proprio alcune persone che lo conoscevano a dare l’allarme. Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente: per primi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari con un gommone, seguiti poco dopo dalla Guardia Costiera, che ha raggiunto il luogo con una motovedetta e una squadra di sommozzatori.

Anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco sono stati mobilitati per supportare le operazioni. Le autorità stanno ora indagando per fare luce sulle cause della morte.

