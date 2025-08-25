Profondo lutto a Mamoiada per la morte di Andrea Morelli: aveva 25 anni

Un lutto tremendo che ha stravolto tutta la comunità e il Comune ha voluto annullare gli eventi che erano in programma

Un lutto che ha sconvolto tutta la comunità e il Comune di Mamoiada in segno di cordoglio ha annullato immediatamente tutti gli eventi previsti, in particolare l’evento “Mamuthone e Issohadore ad honorem”. Andrea Morelli, 25 anni, è scomparso prematuramente.

Il ragazzo, inoltre, era molto conosciuto anche nel mondo delle associazioni folkloristiche. “Scossi e addolorati per la perdita che ha colpito la nostra comunità, in accordo con l’ospite Francesco Demuro, che ringraziamo per la comprensione e l’immensa sensibilità, comunichiamo che la celebrazione per la consegna del riconoscimento “Mamuthone e Issohadore ad Honorem” è stata rinviata a data da definirsi” ha affermato il Comune.

“Attoniti ci stringiamo attorno alla famiglia e al nostro Assessore Pino Ladu per la tragedia che li ha colpiti – si legge ancora nel comunicato – Invitiamo tutti, insieme a noi, al raccoglimento e alla riflessione affinché queste disgrazie non si ripetano più, ognuno facendo la propria parte. Andrea oggi più che mai sei il figlio di tutti noi! Hi sa terra di siede lepia“.

