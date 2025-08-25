Shock ad Alghero: barman in servizio aggredito da un gruppo di persone

Attimi di puro panico per un barman di Alghero che ieri è stato brutalmente aggredito da alcune persone e salvato solamente dall’intervento congiunto della Polizia e dei Carabinieri.

Secondo quanto riferito, l’uomo era in servizio e, seguendo le regole interne del locale non avrebbe servito una bibita ad un giovane privo del bracciale che viene consegnato agli ospiti della struttura.

Da qui sarebbe partita una discussione presto sfociata in violenza, con il ragazzo che avrebbe chiamato altre persone in suo aiuto ed è partita l’aggressione.

A quel punto sono stati allertati i soccorsi e il barman è stato portato in ospedale con evidenti ferite in gran parte del corpo. Le persone protagoniste dell’aggressione invece sono state già identificate dai Carabinieri e dalla Polizia.

