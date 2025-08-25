Aggressione omofoba al Poetto: emergono nuovi dettagli

Il locale ha voluto ribadire la sua vicinanza alle vittime e ha precisando alcune questioni

Il locale “Fico d’India” ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto in occasione della vergognosa aggressione omofoba denunciata sui social da Paolo Salaris.

Il locale, infatti, ha in primo luogo voluto esprimere vicinanza alle vittime: “In riferimento ai fatti avvenuti nei parcheggi limitrofi al Fico d’India, ci teniamo a esprimere la nostra massima vicinanza a Paolo per quanto successo ieri notte”.

“Altresì precisiamo che – aggiunge il locale – gli eventi da lui descritti nel post non sono avvenuti all’interno del Fico d’India ma nei parcheggi in Via dell’Idrovora, e su segnalazione dello stesso Paolo il personale del locale è intervenuto tempestivamente chiamando le forze dell’ordine e dando la massima assistenza e supporto”.

“In seguito ad un confronto con la pattuglia dei Carabinieri e il personale dell’Ambulanza intervenuti, confermiamo che non vi è stata alcuna violenza sessuale nei confronti dell’ altra persona soccorsa e citata nei racconti”.

Il Fico d’india poi prosegue: “I sanitari e i Carabinieri sono intervenuti per un malore a seguito dello stato di agitazione della persona soccorsa. Ribadiamo la massima vicinanza ad entrambe le persone e prendiamo le distanze da qualsiasi atto di violenza possa essere successo a chiunque della nostra clientela. Il Fico d’India rimane un posto sicuro dove potersi divertire nel rispetto di tuttə”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fico d’India 🌈 (@ficodindia.poetto)

