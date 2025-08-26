Barman picchiato ad Alghero: rintracciati i quattro turisti aggressori

Il barista era stato preso a calci e pugni per aver negato la consumazione ad un giovane sprovvisto del braccialetto necessario per gli ospiti della struttura

Quattro turisti, tutti residenti in Campania e ospiti del resort Baia di Conte, sono stati individuati come i responsabili del violento pestaggio di un barman della struttura. L’aggressione, avvenuta in un contesto che ha turbato la quiete delle vacanze estive, ha lasciato il dipendente con una prognosi di venti giorni.

La causa scatenante dell’episodio è stata la decisione del barman di non servire da bere a un adolescente sprovvisto del braccialetto necessario per le consumazioni interne al resort. Dopo il rifiuto, alcuni parenti del giovane sono intervenuti e hanno aggredito brutalmente il lavoratore. Il barman è stato colpito con calci e pugni anche dopo essere caduto a terra.

Soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso, il dipendente ha ricevuto le cure necessarie. Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine di Alghero, che hanno già identificato il gruppo di aggressori. Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli e accertare le responsabilità.

