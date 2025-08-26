Cagliari, parto trigemino al Policlinico Casula: i tre bimbi stanno bene

La gioia per questo evento, raro e straordinario, è palpabile tra i sanitari e i familiari, che celebrano l'arrivo dei tre gemellini

Una straordinaria nascita ha rallegrato il Policlinico Duilio Casula di Monserrato. Una donna di 38 anni, Alessia Ferrau, ha dato alla luce tre gemelli – Mattia, Aurora e Sofia – tramite parto cesareo. La nascita, avvenuta in sicurezza, è frutto di un concepimento naturale.

La gravidanza di Alessia è stata seguita da due specialiste in Emergenze Ostetriche e Ginecologiche dell’Aou di Cagliari: la ginecologa Alessandra Meloni e la dottoressa Alessia Atzei, che si è occupata del monitoraggio ecografico. L’intervento, eseguito dalla dottoressa Meloni, ha coinvolto un’intera équipe multidisciplinare composta da ostetrici-ginecologi, anestesisti e neonatologi, in collaborazione con il Centro Trasfusionale dell’Arnas G. Brotzu.

I tre neonati, che stanno tutti bene, si trovano ora nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico e presto potranno tornare a casa con la mamma, il papà Fabio Brau e la loro sorellina maggiore. La gioia per questo evento, raro e straordinario, è palpabile tra i sanitari e i familiari, che celebrano l’arrivo dei tre gemellini.

