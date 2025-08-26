Monserrato, auto rubata e targa contraffatta: 37enne denunciato

I controlli hanno permesso di accertare che l'auto era stata rubata il 28 luglio e che la sua targa era stata modificata con un pennarello indelebile

I Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno denunciato un uomo di 37 anni, residente a Selargius e disoccupato, con precedenti penali, accusato di ricettazione e riciclaggio. L’uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida di una Fiat Punto e il veicolo è risultato rubato.

I controlli effettuati dai militari hanno permesso di accertare che l’auto era stata rubata il 28 luglio e che la sua targa era stata modificata con un pennarello indelebile. Questo rudimentale tentativo di manomissione è stato sufficiente per far scattare l’accusa di riciclaggio, in quanto l’uomo ha tentato di nascondere l’identità del veicolo per circolare liberamente.

La Fiat Punto è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. La posizione del 37enne è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà valutare le responsabilità dell’uomo.

