Porto Cervo, scovato un residence abusivo: fatturato non dichiarato da 12 milioni

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Olbia, coordinate dal Comando provinciale di Sassari, hanno scoperto un complesso residenziale abusivo a Porto Cervo. Un condominio, affacciato su una delle spiagge più famose della località, è stato trasformato illegalmente in un residence turistico.

Le indagini, svolte nell’ambito di controlli economico-finanziari e dirette dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, hanno rivelato che stanze registrate al catasto come magazzini e vuoti sanitari venivano affittate come camere. All’interno della struttura, decine di persone sono state trovate in vani non abitabili, privi di luce e ventilazione, e in condizioni di sovraffollamento.

Le autorità hanno accertato la presenza di un’organizzazione commerciale, completa di direttore, reception e servizi come pulizia e lavanderia, che gestiva il tutto come un albergo. Tra il 2018 e il 2024, il residence fantasma ha generato un fatturato non dichiarato di 12,5 milioni di euro, portando a un’evasione fiscale stimata in circa 4 milioni di euro. L’amministratore del condominio è ora sotto indagine per reati tributari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it