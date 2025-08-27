Preoccupazione a Platamona, 14enne ricoverata in coma etilico

Momenti di grande apprensione a Platamona, dove una ragazza di 14 anni è finita in coma etilico. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e del personale sanitario del 118, che hanno fornito le prime cure all’adolescente prima di trasportarla d’urgenza in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane si trovava in compagnia di amici quando è stata colta dal malore. Le autorità stanno indagando per fare luce sulle circostanze esatte dell’intossicazione alcolica, avvenuta sotto gli occhi attoniti di numerosi bagnanti.

L’episodio solleva ancora una volta il problema del consumo di alcol tra i giovanissimi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it