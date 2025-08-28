Arborea, auto si scontra con un trattore: conducente ferito in ospedale

L'impatto è stato violento e il veicolo ha rischiato di finire in un canale adiacente. Il conducente della vettura è stato soccorso da un'ambulanza

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di Arborea. Lo scontro si è verificato all’incrocio tra la strada 24 e la longitudinale 22, quando un’auto, una Fiat Idea, non ha rispettato lo stop e si è scontrata con un trattore che stava transitando.

L’impatto è stato violento e il veicolo ha rischiato di finire in un canale adiacente. Il conducente della vettura è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Oristano per la messa in sicurezza della strada e i rilievi.

