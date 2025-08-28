Si spacciano per la Asl per truffare le persone: la Direzione di Cagliari dà l’allarme

Si spacciano per la Asl e poi chiedono di essere ricontattati per delle “comunicazioni urgenti“, ma in realtà non si tratta che di una truffa.

A denunciare il fatto è la Direzione della Asl di Cagliari, che raccomanda a tutti i cittadini di non rispondere a questo genere di comunicazioni: “Si tratta chiaramente di una tuffa ai danni dei cittadini. La Direzione della Asl di Cagliari precisa che tale comunicazione, infatti, non arriva dai propri uffici e raccomanda a tutti i cittadini di non rispondere a questo genere di comunicazioni”.

Specificatamente, infatti, nel messaggio viene scritto: “Si prega di contattare i nostri uffici ASI al seguente numero 8959009060 per comunicazioni che La riguardano”. Numerosi cittadini hanno già fatto presente la situazione e da qui è scattato l’avviso.

Sfortunatamente, questo tipo di truffe non sono una novità e riguardano diversi settori. Fino a poco tempo fa era diffusissima ad esempio quella che si presentava con un messaggio “Mamma ho rotto il telefono, richiamami a questo numero”. Insomma, non bisogna mai abbassare la guardia.

