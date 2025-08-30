Napoli-Cagliari 1-0, il muro rossoblù cade all’ultimo secondo

Il Cagliari perde 1-0 contro il Napoli dopo una gara bloccata e giocata a testa alta dai rossoblù. A condannare la squadra di Pisacane è un gol di Anguissa al 95′, quando mancava meno di un minuto al fischio finale.

Primo tempo molto chiuso, con il Cagliari arroccato nella propria metà campo e il Napoli a gestire il giro palla, senza tuttavia affondare il colpo. Il copione cambia sul finale della prima frazione, quando il Cagliari inizia a impensierire i partenopei, prima con Esposito che sfiora il pallone da ottima posizione e poi con Prati che di testa non trova la porta. Occasione azzurra con McTominay prima della pausa.

La ripresa inizia con i ritmi degli ultimi minuti del primo tempo, ma è il Napoli a riprendere in mano il gioco. Poi è il Cagliari a spaventare più volte i partenopei, che vanno più volte in difficoltà grazie anche ai cambi di Pisacane che aiutano i sardi a salire. Nel finale è assedio Napoli, con una doppia occasione di McTominay sventata, ma all’ultimo secondo una palla vagante in area trova il piattone di Anguissa.

