In Evidenza Napoli-Cagliari 1-0, il muro rossoblù cade all’ultimo secondo

Napoli-Cagliari 1-0, il muro rossoblù cade all’ultimo secondo

Il Cagliari cede il passo ai campioni d'Italia del Napoli solo all'ultimo minuto, dopo una gara di sacrificio giocata a testa alta

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Cagliari Calcio

Il Cagliari perde 1-0 contro il Napoli dopo una gara bloccata e giocata a testa alta dai rossoblù. A condannare la squadra di Pisacane è un gol di Anguissa al 95′, quando mancava meno di un minuto al fischio finale.

Primo tempo molto chiuso, con il Cagliari arroccato nella propria metà campo e il Napoli a gestire il giro palla, senza tuttavia affondare il colpo. Il copione cambia sul finale della prima frazione, quando il Cagliari inizia a impensierire i partenopei, prima con Esposito che sfiora il pallone da ottima posizione e poi con Prati che di testa non trova la porta. Occasione azzurra con McTominay prima della pausa.

La ripresa inizia con i ritmi degli ultimi minuti del primo tempo, ma è il Napoli a riprendere in mano il gioco. Poi è il Cagliari a spaventare più volte i partenopei, che vanno più volte in difficoltà grazie anche ai cambi di Pisacane che aiutano i sardi a salire. Nel finale è assedio Napoli, con una doppia occasione di McTominay sventata, ma all’ultimo secondo una palla vagante in area trova il piattone di Anguissa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE