Scontro frontale a Castiadas, tre feriti trasportati in ospedale

Paura nel pomeriggio sulla Strada Provinciale 19, in località Genn’e Spina, nel territorio di Castiadas. Intorno alle 17.15, due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

L’impatto è stato violento: una delle due auto si è ribaltata su un fianco, costringendo i Vigili del Fuoco del distaccamento stagionale di Castiadas a un delicato intervento di stabilizzazione e messa in sicurezza dei veicoli.

I tre occupanti delle vetture sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 e trasportati all’ospedale di Muravera per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.

