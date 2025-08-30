Napoli-Cagliari 1-0, le pagelle: Folorunsho cuore e polmoni, Palestra convince

Il Cagliari perde 1-0 al Maradona contro il Napoli, condannato da un gol nel finale, ma dopo una prova positiva. Le nostre pagelle:

Caprile 6,5: Una piccola sbavatura nel primo tempo che regala un angolo. Poi però c’è sempre quando chiamato in causa. Il tiro finale di Anguissa è troppo forte e ravvicinato per poterci fare qualcosa.

Mina 6,5: Solita gara irritante per gli avversari, mentre sul piano tecnico non sbaglia quasi nulla, tranne una brutta uscita con Deiola. Con Luperto annulla Lucca.

Luperto 6,5: Lucca è un cliente difficile che gioca soprattutto su di lui, ma riesce ad arginarlo bene.

Obert 6: Un po’ troppo frettoloso con la palla, ma ordinato in difesa.

Zappa 6: Rischia il doppio giallo già nel primo tempo, ma la sua gara è solida. (57′ Luvumbo 6,5: Mette paura sulle ripartenze e offre un cross pericolosissimo a Folorunsho che non lo sfrutta)

Palestra 6,5: Esordio senza paura in uno stadio difficilissimo. Gioca con personalità e offre spunti offensivi. (82′ Idrissi sv: Sul gol di Anguissa non è piazzato male)

Prati 6,5: Ottimo il posizionamento in mediana, dove intercetta diversi palloni velenosi. Nel primo tempo è ottimo l’inserimento per il colpo di testa che termina fuori e mette i brividi al Maradona. Esce dopo aver corso più di tutti. (65′ Gaetano 6: Entra e non ha paura di “sporcarsi”, non riesce a creare ma non si risparmia)

Adopo 6,5: Il solito motorino di centrocampo. Mette l’elmetto e non ha paura di calpestare le stesse zolle di McTominay.

Deiola 6,5: Tanta sostanza e un lancio pericoloso per Esposito nel primo tempo. Non è esente da errori, uno che rischia di costare carissimo, ma è un guerriero in mezzo al campo. Spende tantissimo fino all’ultimo secondo.

Folorunsho 7: In sostanza gioca da mediano aggiunto, ma ha gamba anche per attaccare lo spazio in attacco. Spende tantissime energie e forse anche per questo gli manca la lucidità per incidere in avanti. Ma si fa in quattro ed è ovunque. (82′ Di Pardo sv)

Esposito 6: Gioca da prima punta, ma si abbassa tanto, tanto che in sostanza il suo ruolo è di regista avanzato. Bravo però a sostenere la squadra senza palla e fondamentale nelle transizioni. (65′ Borrelli 6: Pronti via e porta subito all’ammonizione Juan Jesus. Lotta come può su ogni pallone. Forse sul finale è troppo basso, ma il suo mestiere non è certo difendere in area)

Pisacane 7: Inizia la gara bassissimo e il copione sembra presagire una partita di grande sofferenza. Invece dopo la mezz’ora i rossoblù alzano la testa e mettono in difficoltà i campioni d’Italia. Ottime le ripartenze e attacco capace di sacrificarsi tantissimo in fase di non possesso, segnale che la squadra si fida del mister. Serviva un segnale di continuità dopo la buona prova con la Fiorentina, ed eccolo qua. Sconfitta immeritata.

