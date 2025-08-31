Cagliari beffato nel finale, Pisacane: “C’è amarezza, meritavamo di più”

Una partita quasi perfetta che ha preso il binario sbagliato a 20" dalla fine, ma il tecnico Pisacane è soddisfatto della prestazione dei suoi

Nonostante la sconfitta, il Cagliari ieri ha giocato una grande gara contro il Napoli e ha visto sfumare un punto prezioso solamente a 20 secondi dalla fine. Motivo per cui anche Fabio Pisacane si è potuto reputare soddisfatto della prestazione.

Al termine della gara infatti il tecnico è intervenuto in conferenza stampa ma ha sottolineato come, visto il gol subito, non si possa essere trattato della partita perfetta: “Perché sono mancati pochi secondi. Dispiace per i ragazzi in primis, meritavamo di più, settimana scorsa abbiamo preso un punto allo scadere e oggi lo lasciamo, c’è amarezza ma andiamo avanti con questo spirito e la voglia di lavorare e migliorare per prenderci quello che meritavamo sia con la Fiorentina sia col Napoli”.

Un passaggio poi su Michel Adopo: “Michel Ndary ha gamba, sa giocare a calcio senza paura, sta a noi avvicinarlo di più alla porta, nel primo tempo volevamo che fosse uno dei due trequartisti alzando la sua posizione, può sicuramente consacrarsi in questa stagione continuando a lavorare con il gruppo. I complimenti oggi fanno piacere anche se alla fine ci sono zero punti e nel calcio contano soprattutto quelli”.

Elogi poi anche per l’ultimo arrivato, e subito titolare, Palestra: “Può darci tanto e oggi si è visto, permettendo di alzarci tenendo Spinazzola più bloccato e poi allungarci in ampiezza quando andavamo a cinque”.

