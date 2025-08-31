Siliqua, viola l’allontanamento dalla casa familiare: arrestato 29enne

Un muratore 29enne residente a Londra è stato arrestato ieri a Siliqua dai Carabinieri per aver violato la misura di allontanamento dalla casa familiare.

L’uomo era già noto alle forze di Polizia, ma l’intervento di ieri è stato reso possibile grazie ad una chiamata al 112, che segnalava la violazione della misura.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato l’uomo nell’abitazione e lo hanno immediatamente arrestato. Il 29enne è stato poi condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri competente, in attesa del giudizio per direttissima fissato per lunedì 1° settembre.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it