Sardegna, ieri 22 incendi: fiamme devastanti a Buddusò, 100 ettari di boschi in fumo

Sul posto sono intervenuti diversi elicotteri della flotta regionale e 3 canadair provenienti da Ciampino e Olbia

Dopo giorni di allentamento della pressione sul fronte incendi, ieri è stata una giornata complicata per la Sardegna, che ha dovuto fare fronte a 22 roghi, di cui 5 che hanno richiesto l’intervento di mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

Spaventoso, in particolare, l’incendio divampato a Buddusò che ha percorso 100 ettari di sugherete e pascoli alberati. Sul posto, oltre alle squadre di terra, sono intervenuti 5 elicotteri regionali e 3 canadair, provenienti da Olbia e da Ciampino.

Rogo di vaste dimensioni anche a Decimoputzu, in località Coddu Is Furcas, che ha interessato 20 ettari trasformando in cenere stoppie, canneti, fasce frangivento di Eucalyptus e cumuli di rifiuti disseminati nell’area.

Due elicotteri in azione anche a Triei con le fiamme che fortunatamente si sono esaurite in un’area di mezzo ettaro e infine paura anche a Siniscola e Villanovafranca, altri siti in cui è stato fondamentale il supporto dei mezzi aerei.

