Cagliari, arrestato corriere della droga: aveva con sé 1,5 Kg di cocaina

Un contatto veloce a Pirri tra due persone, una a bordo di un’auto e l’altra di una moto, ha fatto insospettire la Polizia di Stato di Cagliari che ha deciso di seguire l’auto, che si è spinta fino alla 195. Lì è stato raggiunto e fermato ed è avvenuta così la scoperta: aveva con sé 1,5 Kg di droga, divisi in due panetti.

Si è trattato di un 35enne che è stato tratto immediatamente in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e poi portato in carcere a Uta.

Stando a quanto riferito, con la quantità di droga sequestrata si sarebbero potute ottenere 21mila dosi di cocaina, per un valore superiore ai 120mila euro.

Le indagini però non si fermano qui. L’obiettivo è quello di rintracciare anche l’uomo che si trovava a bordo della moto, di cui al momento si sono perse le tracce.

